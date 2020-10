Alle Teile für Brückenpuzzle in Linz geliefert

Gestern wurden die letzten vier Querträger – jeder einzelne hat ein Gewicht von 7,3 Tonnen – in den in Urfahr errichteten Brückenbogen eingefügt. Damit sind jetzt alle Stahlelemente des in Summe rund 300 Teile umfassenden Brückenpuzzles mit einem Gesamtgewicht von rund 8500 Tonnen vor Ort. Und die Stadtgranden sind sicher: In einem Jahr wird der Verkehr über die Brücke rollen.