Mit Tests und Gruppen zurück an die Schulen

Schnelltests statt Quarantäne für Klassen

Fest steht: Schulen sollen so lange es geht offen bleiben – auch bei roter Corona-Ampel. Einheitlichen Leitlinien beim Umgang mit Corona-Fällen an Schulen und schnelleres Testen sollen das ermöglichen. Der Bund will bis Ende November 150.000 Stück Antigentests bereitstellen. In Salzburg könnten die Schnelltests schon in drei Wochen zum Einsatz kommen, sofern Rettungssanitäter anstelle von Ärzten die 15-Minuten-Tests durchführen dürfen. „Dann können wir auch mobile Teams an die Schulen schicken“, sagt Hutter.