Schwester Barbara: „Stiller Ort für mein Gebet“

Spirituelles Leben

In den letzten Jahren erhöhte sich das Tempo in den Spitälern, dennoch lautet ihr Credo: „Man muss gut schauen, dass jeder Patient die nötige Zuwendung bekommt, die er beim Kranksein braucht.“ Ganz oben steht ihr spirituelles Leben. „Ich brauche einen stillen Ort für mein Gebet.“ Kraft gibt ihr die Herkunftsfamilie: „Jedes Jahr verbringe ich meinen Urlaub zu Hause in Kollerschlag bei meinen Geschwistern, Neffen und Nichten.“