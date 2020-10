Gemeinsam für Bewahrung der Schöpfung und Frieden

Unter dem Motto „Solidarisch für Frieden und Zusammenhalt“ steht der diesjährige Weltmissionssonntag am 18. Oktober. Der „Sonntag der Weltmission“ wird seit 1922 jährlich am vorletzten Sonntag im Oktober begangen. An diesem Tag ruft die katholische Kirche weltweit dazu auf, für die pastorale und soziale Arbeit der Kirche in den 1.100 ärmsten Diözesen zu sammeln.