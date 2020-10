Handbuch für ältesten erhaltenen Computer gefunden

Mit Bruderer war die Archivarin Boesch an den Richtigen geraten: Er hatte neben anderen Büchern über Meilensteine der Rechentechnik 2012 eins mit dem Titel „Konrad Zuse und die Schweiz“ publiziert. In Boeschs Dokumentenkonvolut fand Bruderer auch handschriftliche Aufzeichnungen über sogenannte Flatterrechnungen. „Beim P-16 war für 2,4 Sekunden Flugzeit eine Rechenzeit von 50 Stunden nötig“, schreibt Bruderer in seiner Studie.