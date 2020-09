„Katze“ als heißer Feger zum Einkauf - oben „ohne“

Eigentlich sollte alles ja nur ein kleiner Spaß à la Daniela Katzenberger sein. Denn weil sie in der TV-Show „Das Sommerhaus der Stars“ von Teilnehmer und Mallorca-Auswanderer Andreas Robens angegriffen wurde, konterte die TV-Blondine mit einem lustigen Foto, das sie im Schlabberlook im Supermarkt zeigte. „GUT, dass mich in Spanien keiner kennt“, witzelte die „Katze“ in Anspielung auf ihre angeblich nicht vorhandene Berühmtheit auf der Lieblingsinsel der Deutschen.