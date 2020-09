Willis: Nackt und gefesselt mit starker Botschaft

Denn: „Egal ob angezogen oder nicht - die Körper von uns Frauen werden von Männern, aber auch von anderen Frauen andauernd überwacht und bewertet.“ Ständig bekomme man als Frau gesagt, was man tragen könne oder eben nicht, was angebracht oder unangemessen sei, so die 32-Jährige weiter. „Uns wird gesagt, wie wir auszuschauen haben, um als schön empfunden zu werden. Uns wird erklärt, wenn wir uns auf eine gewisse Weise kleiden, hätten wir ,danach gefragt‘, aber wenn wir uns bedeckt halten, sind wir prüde oder ein Mauerblümchen.“