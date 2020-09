Siebenköpfige Jugendbande aus Verkehr gezogen

Die Ermittlungen kamen nach einem Verkehrsunfall in St. Gotthard im Mühlkreis, den ein 18-jähriger Lenker unter Drogeneinfluss verursacht hatte, ins Laufen. Eine 17-jährige Mitfahrerin wurde dabei verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem verdächtigen Lenker eine ungeladene Gaspistole sichergestellt. Ebenso wurde sein Mobiltelefon sichergestellt und ausgewertet. Dabei fanden die Polizisten konkrete Hinweise auf umfangreichen Drogenkonsum, Drogenhandel und vor allem auf Raubstraftaten auf Suchtgiftdealer in Ottensheim, Alberndorf und in Linz-Urfahr.