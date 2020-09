E-Mobilität holt in Kärnten langsam auf

Der Tag X rückt näher – immer mehr Länder wollen Dieselautos und Benziner von den Straßen verbannen. Vorreiter in Europa ist Norwegen: Der Ausstieg ist für 2025 geplant. „Um die Klimaziele erreichen zu können, ist in der EU und damit auch in Österreich ein Ausstieg bis 2030 nötig“, mahnt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Bei uns nehmen die Elektroantriebe allerdings nur langsam Fahrt auf.