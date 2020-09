Starker Gegenverkehr stoppte Senior-Geisterfahrer

Der 80-Jährige aus Obernberg am Inn war mit seinem Pkw am Freitag gegen 16.00 Uhr auf der Innkreisautobahn als Geisterfahrer unterwegs. Der Pensionist fuhr bei der Autobahnauffahrt Haag am Hausruck falsch Richtung Ried auf. Dabei fuhr der Mann am äußerst rechten Fahrstreifen entlang der Mittelleitschiene - also auf der Überholspur.