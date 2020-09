Großer Hausärzte-Schwund in Richtung Pensionierung

711 Allgemeinmediziner mit Vertrag bei der GKK bzw. ÖGK gab es zu Jahresende 2019 in Oberösterreich. Ihe Altersstruktur ist so, das innerhalb der kommenden zehn Jahre 286 oder 40,23 Prozent in Pension gehen können, weil sie 65 werden. 153 davon , also 21,52 Prozent, hätten ihren Pensionsantritt bereits innerhalb der nächsten 5 Jahre. Das bedeutet laut Bundesärztekammer, dass in Oberösterreich 30,6 Ärzte in den nächsten fünf Jahren jährlich ersetzt werden müssten, um 2025 denselben Gesamtstand zu haben wie heute. Da seien zusätzliche Bedarfssteigerungen durch eine größer und älter werdende Gesellschaft noch gar nicht berücksichtigt.