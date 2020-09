VP-Dilemma wegen Wels-Plan zu Technischer Uni

Kaum hatte Ende August Bundeskanzler Sebastian Kurz die Pläne für eine Technische Universität in Oberösterreich offen gelegt, trudelten in Linz schon die ersten Glückwünsche ein. Oberösterreichs WK ließ wissen, dass Präsidentin Doris Hummer erfreut über die Ankündigung ist, dass in Linz eine neue Technische Universität mit den Schwerpunkten Digitalisierung und digitale Transformation entstehen soll: „Die künftige TU Linz wird in sinnvoller Arbeitsteilung mit den für die Wirtschaft wichtigen Bildungspartnern JKU und FH Oberösterreich, die beide führende Häuser in digitalen Technologien und Methoden sind, einen wichtigen Beitrag leisten!“