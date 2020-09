Ehepaar stürzt beim Bergwandern gemeinsam ab

Am Samstag unternahmen eine 70-Jährige und ein 74-Jähriger aus Kematen an der Krems gemeinsam mit einer Gruppe eine Bergtour auf den Rettenkogel bei Strobl. Beim Abstieg gegen Mittag rutschte die 70-jährige Frau auf dem steilen und felsigen Steig aus und riss dabei den 74-jährigen Mann mit. In weiterer Folge stürzten die beiden etwa fünf Meter über das felsdurchsetzte Gelände ab.