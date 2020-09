Linz und Wels duellieren sich um Standort für TU

Welser Idee „Old School“

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) erkennt neidlos den Welser Vorsprung an. Allerdings rechnet auch er sich gute Chancen aus. „Das Konzept mit verstreuten Standorten ist Old School. Die neue TU muss sich am amerikanischen Konzept orientieren, also alle Einrichtungen auf einem einzigen Campus.“ Das Gelände der JKU wäre dafür bestens geeignet. „Rund um die Uni ist genug Platz, ohne den Grüngürtel anzugreifen. Es ist nicht Gott gegeben, dass der Parkplatz so groß bleiben muss.“