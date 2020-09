Streit um Pachtverträge im Skigebiet geht weiter

Erst sollten die Skilifte in Gaißau-Hintersee schon in diesem Winter aufsperren, dann kündigten die neuen Eigentümer überraschend ihren Rückzug an – weil die Pachtverhandlungen mit einem Grundeigentümer nach langem Hin und Her geplatzt sind. Mittlerweile wird wieder verhandelt, ein Ende ist (noch) nicht in Sicht.