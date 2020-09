Pensionist stürzte mit Traktor und Anhänger ab

Ermittlungen laufen

Aus bislang unbekannter Ursache dürfte die Zugmaschine samt Anhänger dabei ins Rollen geraten sein. Letztendlich kam das total zerstörte Fahrzeug quer in einem Bachbett zum Stillstand. Der 70-Jährige, den seine Angehörigen gegen 10:30 Uhr in der Wiese liegend vorgefunden haben, wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ in das Krankenhaus Steyr geflogen. Ob sich der Pensionist am Wagen befand oder durch das ins Rollen geratene Fahrzeug verletzt wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.