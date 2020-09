„Altenfelden ist unsere Antwort auf Corona“

Eine Buddha-Figur steht am Regal. Ein Bild an der Wand zeigt das Meer vor Sansibar. Trotz Turbulenzen in der Reisebranche, die auch Sonja Miko nicht verschonten, blickt die Attnangerin positiv nach vorne. Heute eröffnet die Indigourlaub-Geschäftsführerin ihr drittes eigenes Yoga-Retreat-Center in Altenfelden.