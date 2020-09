Tourismus-Obmann für verpflichtende Registrierung

Mario Gerber, neuer Tourismus-Spartenobmann in der Tiroler Wirtschaftskammer, spricht sich für eine Registrierungspflicht in Lokalen aus. Nur so könnten Kontaktpersonen nach einem Corona-Fall rascher gefunden werden, begründet Gerber die Forderung. Die Reisewarnungen anderer Länder bezeichnet er als „Tod des heimischen Tourismus“.