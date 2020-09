Trump soll Model „Zunge in Hals“ geschoben haben

Präsidentenwahl: Trump zweifelt an validem Ergebnis

Trump ist indessen weiterhin damit beschäftigt, das Land auf die kommende Präsidentenwahl einzustimmen. Seine Vorgehensweise? Via Twitter-Botschaften Zweifel am Ergebnis zu säen. „Wegen der neuen und beispiellos großen Menge an nicht beantragten Stimmzetteln, die dieses Jahr an „Wähler oder wohin auch immer geschickt werden, könnte das Wahlergebnis vom 3. November niemals genau ermittelt sein, was manche wollen“, so Trump Donnerstag auf Twitter.