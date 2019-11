Kolumnistin verklagt Trump wegen Verleumdung

„Niemand sollte über dem Gesetz stehen“

In der Verleumdungsklage, die Carroll am Montag bei einem New Yorker Gericht einreichte, heißt es, Trump habe die „Integrität, Ehrlichkeit und Würde“ der Journalistin beschmutzt - „all dies in der überregionalen Presse“. „Niemand in diesem Land sollte über dem Gesetz stehen - auch nicht der Präsident“, schrieb Carroll im Kurzbotschaftendienst Twitter.