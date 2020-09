Verschärfungen in Kindergärten derzeit nicht nötig

In den Kindergärten ist es laut Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) trotz der Umstellung der Corona-Ampel auf Orange in sieben Bezirken „derzeit nicht notwendig, weitere Maßnahmen zu treffen“. Er beruft sich dabei auf die Ampel-Kommission, die das so für den gesamten Bildungsbereich empfohlen hat. Bereits am Dienstag hatte der Minister erklärt, dass an Schulen und Unis die Ampel auf Gelb bleibe.