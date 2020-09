Salzburg bleibt „Grün“: Wirbel um Tests

Aber: Das Land meldet offenbar auch weniger Corona-Testungen als so manch anderes Bundesland. Die privaten Tests, die negativ ausgefallen sind, gibt man nicht weiter. Sämtliche bekannt gegebene Tests fließen jedoch in die Statistik des Bundes mit ein – und sind somit maßgeblich für die Bewertung der Corona-Ampelfarben. Am vergangenen Samstag wurden etwa in Wien 6803 Tests gemeldet, aus Salzburg hingegen nur 294. „Derzeit fehlen die technischen Schnittstellen zwischen den privaten Laboren in Salzburg und dem Epidemiologischen Meldesystem“, hieß es aus dem Büro von Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). Stöckl fordert ein einheitliche Regelung, damit alle Regionen Österreichs sinnvoll verglichen werden können. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) arbeitet bereits an einer Neuausrichtung.