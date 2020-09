Großes goldenes Ehrenzeichen für Heinrich Kattnig

Als große Ehre und Freude bezeichnete Kaiser den Augenblick des gemeinsamen Spatenstichs für das Bildungszentrum, der ein großer Schritt in die Zukunft der Marktgemeinde St. Jakob im Rosental gewesen sei. Für besondere Verdienste im Sinne des Landes Kärnten verlieh der Landeshauptmann gemeinsam mit dem Landtagspräsidenten das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten an Heinrich Kattnig. „Herzliche Gratulation, Du bist würdig, es zu tragen“, so Kaiser.