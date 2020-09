Raser (23) flüchtete auf der S10 vor Zivilstreife

Der 23-jähriger Linzer fuhr um 15.30 Uhr mit einem Pkw mit Probefahrtkennzeichen auf der Auffahrt S 10 zur A 7 in Unterweitersdorf in Fahrtrichtung Linz. Dabei fiel er der Zivilstreife der Autobahnpolizei Kefermarkt auf, da er die Auspuffklappe öffnete und beim Gasgeben Lärm erregte und in weiterer Folge so stark beschleunigte, dass die Räder durchdrehten.