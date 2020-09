Pflegeausbildung ab 15 immer stärker nachgefragt

Der Lehrgang „Junge Pflege“ wurde 2018 auf Initiative von Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) als Pilotprojekt in Oberösterreich gestartet, mittels der Altenbetreuungsschule des Landes. „Dadurch wurde es erstmals möglich, dass Jugendliche nach der Pflichtschule in eine Ausbildung als Fach-Sozialbetreuer bzw. -betreuerin in die Altenpflege einsteigen. Zuvor mussten sie bis zum 17. Lebensjahr warten. Viele entschieden sich dadurch für eine andere Ausbildung und gingen somit der Altenpflege verloren“, so Gerstorfer.