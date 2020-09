Filzmaier analysiert: Was die Wahl entscheidet

Die Wählerwanderung: 2015 waren da vor allem Verluste der SPÖ an die FPÖ, der ÖVP an die Neos und der Grünen an die SPÖ. Nichts davon ist heuer von Bedeutung. Verfügbar sind über 100.000 Ex-Stimmen der Freiheitlichen. Den Löwenanteil wird sich nach den Wahlerfahrungen aus dem Vorjahr von der Bundesebene bis in die Steiermark die ÖVP sichern. Zudem will Heinz-Christian Strache etwas mitnehmen, und die Sozialdemokraten wollen Wähler zurückholen. Was vielleicht nur prozentuell gelingt.