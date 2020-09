Im tschechischen AKW Temelín ist der Wurm drin

„Ewige“ Betriebsdauer?

Unklar ist aber, ob die Betriebsgenehmigung von Reaktor…I in Temelín tatsächlich „nur“ um weitere zehn Jahre verlängert wird. Oberösterreich befürchtet, dass eine unbefristete Genehmigung ausgestellt wird, was eine Umgehung einer UVP-Pflicht darstellen würde. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu einer Laufzeitverlängerung zweier belgischer Reaktoren müsste aber in jedem Fall eine grenzüberschreitende UVP durchgeführt werden, wie es ja Finnland gerade vorzeigt. Hier läuft ja auch beim Land Oberösterreich gegenwärtig ein Stellungnahmeverfahren für Bürger.