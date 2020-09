Krimis und Thriller für gruselige, kalte Nächte

Es ist Zeit für neuen Lesestoff, der uns in den ersten kalten Wochen frösteln lässt. Diesmal liegt unser Fokus auf Krimis und Thrillern. Wer es spannend liebt, wird hier also garantiert fündig. Schnappen Sie sich einen unserer Bestseller, lehnen Sie sich zurück und tauchen Sie ab in fremde Welten. Die Redaktion wünscht viel Spaß!