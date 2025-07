Tadej Pogacar erobert Gelbes Trikot zurück

Von Sturzfolgen war bei Pogacar überhaupt nichts zu sehen. „Ich bin wirklich superglücklich, auf diesem Berg gewonnen zu haben“, sagte der Weltmeister. 2022 hätte er „mit dem Kopf durch die Wand“ ins Gelbe Trikot fahren wollen. Diesmal gelang es ihm mit Leichtigkeit. Er hätte im Vorfeld gar nicht so sehr an Revanche gedacht, versicherte der Topfavorit. „Aber als wir dann am Fuß des Anstieges waren, ist es genau in die andere Richtung gegangen wie damals.“