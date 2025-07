Hartberg als weißes Ballett – und top finanziert

Hartbergs Fußballer gehen in der kommenden Saison in den offiziellen Vereinsfarben in der Bundesliga aufs Feld. Während das blaue Heimtrikot Tradition hat, ist das elegante „Weiß“ des Auswärtsdresses ein ansehnliches Novum. Was die Anzahl der platzierten Sponsoren am Dress betrifft, ist Hartberg wohl wieder Österreichs Nummer eins!