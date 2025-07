Influencer-Papa wirft Sohn (7) von Klippe

Aufgenommen wurde die Szene auf einem Felsen am Lake Powell in Utah, USA. Der Bub traut sich offenbar nicht selbst zu springen. Also greift der Vater kurzerhand zu – und schleudert den kleinen Körper über den Rand. Die Mutter, Jessica, hält den Moment mit der Kamera fest und stellte das Video auf ihren Familien-Kanal online. Drei Tage später: 3,6 Millionen Klicks – und ein Sturm der Entrüstung.