Arbeitsunfall in Hallein wirft einige Fragen auf

Was für ein Pech am Donnerstagvormittag: Nicht nur, dass ein 18-jähriger Zimmerer bei einer Baustelle in der Halleiner Davisstraße auf dem Dach ausrutschte. Er durchschlug bei seinem Fall auch noch eine Holzfußleiste auf dem Gerüst. Die Schutzplane schien dann der Wucht nicht standhalten zu können. Der junge Mann stürzte schließlich zwölf Meter in die Tiefe. Dem Unglück nicht genug fiel er genau auf den Rollator einer betagten Passantin, die gerade einen Arztbesuch absolviert hatte.