Bluttat in Traiskirchen: Waffe offenbar von Freund

Freiheitsstrafe bis Ende des Jahres

Der 66-jährige Insasse der Justizanstalt Wiener Neustadt schoss laut Polizei während eines genehmigten Haftausgangs am Sonntagvormittag auf seine Ex-Freundin und deren neuen Partner. In der Folge flüchtete er zunächst mit einem Auto, beging dann aber Suizid. Der einschlägig vorbestrafte 66-Jährige war zuletzt am 4. Februar am Landesgericht Wiener Neustadt wegen häuslicher Gewalt zu einem Jahr unbedingter Haft verurteilt worden.