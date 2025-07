Fünf Millionen Euro! USA locken einen WAC-Stürmer

Einen bärenstarken vorletzten Test absolvierten die Wölfe am Mittwoch gegen Besiktas Istanbul mit Stars wie etwa Tammy Abraham, Joao Mario oder Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Rund 1000 türkische Fans füllten das Stadion in Kapfenberg, um den 176 Millionen Euro teuren Kader des 16-fachen türkischen Meisters zu sehen. Am Feld aber hatte der vergleichsweise „kleine“ WAC das Sagen – vor allem mit Traumtoren: