Doping! Marathon-Weltrekordhalterin gesperrt!

Demnach wurde bei einer am 14. März entnommenen Probe der 30-Jährigen das Diuretikum Hydrochlorothiazid (HCTZ) nachgewiesen. Chepngetich war im Oktober 2024 in Chicago in 2:09:56 Stunden als erste Frau über die Marathon-Distanz unter 2:10 Stunden geblieben.