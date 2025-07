Lindsey Vonn: Höschen-Blitzer bei Wow-Auftritt

Die Olympiasiegerin von 2010 erschien auf dem roten Teppich in einem atemberaubenden, schulterfreien Bandeau-Kleid mit tiefem Rückenausschnitt und einem gewagten Schlitz, der vom Boden bis zur Taille reichte. Beim Posieren blitzte dann plötzlich ihre weinrote, dunkle Unterwäsche hervor. Ein kleines Hoppala oder doch volle Absicht? Auf Vonns eigenen Instagram-Fotos wird klar: Der Look war durchaus so gewollt.