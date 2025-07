Insta & Co.: Wir können nicht mehr ohne urlauben

Was wäre ein Urlaub, wenn es davon nicht Fotos und Postings in den sozialen Medien gäbe? Eben! Das Teilen des Erlebten gehört für viele von uns mittlerweile einfach dazu. Was sind eigentlich die besonders gehypten Destinationen? Und vor allem: Wie hoch ist das Risiko, bei einem Selfie umzukommen – so, wie etwa jene 15-Jährige, die kürzlich in Italien bei einem Felssturz starb?