Splitternackte Miley schickt ihren Fans Küsschen

Seit dem Ehe-Aus mit Liam Hemsworth scheint die Sängerin, die lange Zeit für ihre freizügigen Auftritte bekannt war, sich während der Beziehung mit dem Australier aber zugeknöpfter zeigte, wieder mehr Gefallen an nackten Tatsachen gefunden zu haben. Erst kürzlich verriet sie, die Trennung vom Schauspieler sei „verdammt ätzend“ gewesen, vor allem deshalb, weil sie in den Medien so breitgetreten wurde.