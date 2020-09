Miley Cyrus: So schlimm war die Scheidung für sie

Auch dass ihre Beziehung zu Bloggerin Kaitlynn Carter in den Medien so breitgetreten wurde, kann die Musikerin nicht verstehen. Es sei „einfach erstaunlich“ für sie, dass alle scheinbar gedacht haben, sie habe sich nahtlos von ihrer Ehe in eine Affäre mit einer Frau geworfen. „Natürlich ist es nicht: An einem Tag warst du glücklich zusammen auf dem roten Teppich und am nächsten machst du mit deiner Freundin in Italien rum - was zur Hölle?“, ärgert sich die 27-Jährige noch heute über die dementsprechenden Berichte. Dazwischen sei natürlich Zeit vergangen, die aber niemand mitbekommen habe.