„Ich war noch nie auf einer Demonstration“

Warum sind Sie in die Politik gegangen, gab es da für Sie ein Schlüsselerlebnis?

Es war immer der Ärger, dass alles nicht so läuft, wie ich es als richtig empfinde. So hat mich z.B. das ständige Schuldenmachen des Staates immer gestört. Ich wollte es nie akzeptieren, dass man Dinge nicht verändern kann. Darum bin ich in die Politik gegangen. Ich denke, wir haben als Türkise in der Regierung bewiesen, dass man große Reformen umsetzen kann, etwa in der Sozialversicherung.