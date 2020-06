Erneute Eskalation in Wien: Mob zog durch Grätzl

Am Tag nach Tumulten bei einer Kurden-Demo in Wien-Favoriten ist die Lage am Donnerstagabend nach einer linken Protestkundgebung im selben Grätzl erneut eskaliert. Zwei Gassen waren von Scherben übersät, Vereine sollen attackiert worden sein. Urheber dürfte ein Mob männlicher türkischer und österreichischer Jugendlicher gewesen sein. Laut Polizei gab es sechs Festnahmen, großteils wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Einem Polizisten wurde durch einen Steinwurf ein Finger gebrochen, ein Balkon wurde vermutlich mit einem pyrotechnischen Gegenstand beschossen und in Brand gesetzt. Ein „Krone“-Leserreporter hielt die chaotischen Szenen vor Ort in einem Video fest.