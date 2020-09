Wie zwei Stücke Stoff zu einem Wunder verhalfen

Suchgebiet angepasst

Zwei Tage lang waren sie gemeinsam mit zahlreichen anderen Rettern auf der Suche nach einem Alpinisten, der am Freitag zu einer Tour aufgebrochen und nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war. Die Mannschaft nützte am Montagvormittag ein Nebelfenster für einen Flug und entdeckte einen Rucksack samt blitzblauem Regenschutz mitten in einer Steilrinne. „Wir haben das Suchgebiet dementsprechend weiter nach Westen verlegt, wollten einen Trupp von unten, einen von oben in Richtung des Rucksacks schicken“, erklärt Gürtler.