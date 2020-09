Abgängiger Alpinist nach 3 Tagen lebend gefunden

Alpinist verirrte sich immer weiter

„Niemand hat damit gerechnet, den Mann lebend zu finden“, sagt Alpinpolizist Markus Trenner. Man sei auf das Schlimmste vorbereitet gewesen. Denn bereits am Freitag war der Wanderer in der Eng gestartet und zur Hochglückspitz aufgestiegen - „sein Handy hatte er im Auto gelassen, da er im Gebirge ohnehin keinen Empfang gehabt hätte“, erklärt der Polizist. Am Samstag wollte der Deutsche eigentlich nach München zurückkehren, doch dann kam alles anders: „Zwischen Kaiserkopf und Huderbankspitze verirrte er sich“, erklärt Trenner. Er verbrachte die Nacht in seinem Biwak, versuchte es am nächsten Tag erneut - und kam dabei immer weiter vom Weg ab.