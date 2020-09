Angelzeug von Bonnie und Clyde wird versteigert

Das Angelzubehör sei von dem Paar auf seinen Fluchten vor der Polizei oft benutzt und nach ihrer Erschießung in ihrem Auto gefunden worden. „Dieser Angelkasten wurde aus dem Kofferraum des Ford V-8 von 1934 entnommen, der von Clyde Barrow und Bonnie Parker zur Zeit der Schießerei am 23. Mai 1934 benutzt wurde“, heißt es in einer dem Angelzeug beiliegenden eidesstattlichen Erklärung von Frank Hamer Junior, Sohn des gleichnamigen Texas Rangers, der die Suche nach dem Gangster-Paar damals angeführt hatte.