„Tatort“ als neue Bühne für den Bösewicht

In der neuen „Tatort“-Folge „Pumpen“ spielt der Muskelprotz in einer Nebenrolle den Bösewicht. „Ich gebe einen echt üblen Hund“, beschreibt Drescher seine Rolle. Doch die Tage am Filmset haben es ihm angetan. „Die Dreharbeiten fühlten sich an, als ob man auf einen Bus wartet. Aber es hat mir total gefallen, vor der Kamera zu stehen. Deshalb kann ich mir für die Zukunft eine Karriere als Schauspieler sehr gut vorstellen. Es wäre schön, wenn ich etwas mehr in diese Richtung machen könnte“, so der Bodybuilder.