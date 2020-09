Beim Sprühen erwischt: Sprayer schlug 166 Mal zu

Die nicht gerade netten Sprüche, die der „Künstler“ mit Vorliebe beim Eingangsbereich der Polizei-Zentrale aufsprayte, brachte viele „Bullen“ zur Weißglut. Der Ex-Cobra-Beamte Mario N. ist Vize-Fachbereichsleiter in der Logistikabteilung, war aber am 8. Juni beim Sicherheitsüberwachungsdienst in der Landespolizeidirektion eingesetzt und legte sich dort quasi auf die Lauer.