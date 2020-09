Salcher: „Lernen geht nicht ohne soziale Kontakte“

Die Corona-Ampel gibt vor, was Schüler beachten müssen. Im Extremfall könnte am Freitag bekannt gegeben werden, dass mehr Restriktionen am Montag eintreten. Kann man diese Flexibilität jüngeren Schülern abverlangen?

Wir Menschen sind Gott sei Dank mit einer hohen sogenannten Resilienzfähigkeit geboren, also mit der Fähigkeit, aus Krisen heraus sogar zu wachsen, wenn wir dabei unterstützt werden - und das ist das Entscheidende. An kleinen Schulen wird das sicherlich einfacher sein als an Einrichtungen mit Tausenden Schülern.