Wien startet mit Maskenpflicht ins neue Schuljahr

Dass die Situation an den Schulen an die Corona-Ampel gekoppelt wird, hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bereits Mitte August klargestellt. Nun ist die erste Ampel-Schaltung erfolgt - mit einem gelb eingestuften Wien samt Maskenpflicht in den Schulen. Faßmann betonte, dass er die Empfehlungen der Corona-Kommission (siehe auch Video oben) „selbstverständlich übernehmen“ werde, was für den Schulstart in Ostösterreich am Montag bedeutet, dass die Wiener Schüler im Eingangsbereich und in den Gängen Maske tragen müssen.