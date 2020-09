Handball Ferlach: Sorgen vor dem Start

Sportlich soll der Höhenflug des Vorjahres - als man mit Platz vier und dem Cup-„Final Four“ die beste Saison der Geschichte spielte - aber wiederholt werden: Neo-Coach Uros Serbec will die nahezu unveränderten Rosentaler (nur Goalie Ziga Urbic ist neu) zumindest wieder in die Bonusrunde, in die diesmal sechs statt fünf Teams dürfen, führen. „Serbec forciert eine 6:0-Deckung, das kannten wir so nicht. Wir sind aber flexibler geworden“, erklärt Kapitän Dean Pomorisac, der sich auch auf die Europacup-Premiere am 14. November in Karvina (Tsch) freut.