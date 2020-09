Damen halten sich mit Herz weiter über Wasser

In ihrem ersten Jahr hatten die Wasserballerinnen des SV Wörthersee gleich den ersten österreichischen Meistertitel geholt, im zweiten Jahr verzweifelt man zusehends an den Trainingsmöglichkeiten. Um den Titel in der nach wie vor nur unterbrochenen Wasserball-Saison verteidigen zu können, versucht man sogar das Strandbad-Sportbecken „wiederherzustellen“.